Raccolta delle olive | aumento medio della produzione in Toscana del 35-40%

Firenze, 15 ottobre 2024 - La Raccolta delle olive in Toscana è entrata nel vivo e, a livello regionale, si prevede un aumento medio della produzione di olio tra il 35 e il 40%, con punte del 70%. Insomma, buone notizie arrivano da Fabrizio Filippi, presidente Consorzio di Tutela Toscano IGP. Dopo due annate da dimenticare, specialmente nelle zone interne, le stime per il 2024 indicano un significativo recupero, "in particolare nelle zone dove un anno fa la produzione era stata scarsa o addirittura inesistente". Che olio metteremo a tavola? "Sarà dai profumi decisi e perfettamente identitario". Un assaggio dell'olio extravergine Toscano IGP che sarà sulle tavole nelle prossime settimane sarà proposto giovedì 17 ottobre al Borgo I Viceli a Bagno a Ripoli.

