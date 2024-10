Primi migranti detenuti caricati su una nave per l’Albania: un precedente pesantissimo (Di martedì 15 ottobre 2024) La delocalizzazione degli esseri umani, come oggetti, come pesi morti, come spazzatura da portare in discarica. I Primi migranti detenuti sono stati caricati su una nave che da Lampedusa li farà sbarcare in Albania, paese dove il governo italiano ha costruito due hotspot per trattenerli, più un carcere per essere pronti ad arrestarli qualora commettessero un reato. Scelta provvida, quest’ultima, vista la prossima introduzione del reato di rivolta nei centri per migranti, configurabile anche nei casi di resistenza passiva (per definizione: quando non si fa nulla). Ilfattoquotidiano.it - Primi migranti detenuti caricati su una nave per l’Albania: un precedente pesantissimo Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La delocalizzazione degli esseri umani, come oggetti, come pesi morti, come spazzatura da portare in discarica. Isono statisu unache da Lampedusa li farà sbarcare in Albania, paese dove il governo italiano ha costruito due hotspot per trattenerli, più un carcere per essere pronti ad arrestarli qualora commettessero un reato. Scelta provvida, quest’ultima, vista la prossima introduzione del reato di rivolta nei centri per, configurabile anche nei casi di resistenza passiva (per definizione: quando non si fa nulla).

