Povertà alimentare, 5 mln di italiani in difficoltà. L'aiuto delle Caritas

La Povertà alimentare colpisce sempre più famiglie

Servizio di Nicola Ferrante

Aumenta la povertà alimentare in Italia - nel 2023 quasi 5 milioni di italiani non aveva un pasto completo ogni due giorni - 609 beneficiari, Milano è quinta con 62. 341, Firenze al nono con 21. Venezia, con una percentuale di beneficiari del 3,1%, risulta la città con il tasso più basso tra quelle analizzate. L'Italia si trova ancora sotto la media europea: la UE registra un'incidenza di deprivazione alimentare materiale pari al 9,5% e quella sociale del 7,8%. (Agi.it)

Aumentano gli italiani in povertà alimentare - +500mila nel 2023 - Nel 2023 sono stati 4,9 milioni gli italiani, l'8,4% della popolazione over 16, che non hanno potuto permettersi un pasto completo ogni due giorni. (Imolaoggi.it)

Povertà alimentare in Italia : nel 2023 aumentano i dati preoccupanti riguardanti la deprivazione materiale - Facebook WhatsApp Twitter Nel 2023, l’Italia affronta un preoccupante ritorno alla povertà alimentare, con 4,9 milioni di cittadini che non riescono a garantirsi un pasto completo ogni due giorni. Questi dati, emersi dal quinto rapporto sulla povertà alimentare di ActionAid, mostrano un colpo negativo rispetto agli anni precedenti, segnando un’inversione di tendenza che richiama ... (Gaeta.it)