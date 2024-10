Posti vacanti DSGA, presidi ANP: “Figura essenziale. La soluzione è la chiamata diretta”. Anquap: “Impraticabile. Urgente il bando di concorso” (Di martedì 15 ottobre 2024) Tanti Posti vacanti di DSGA. La procedura valutativa di progressione di area prevista dal nuovo CCNL ha coperto solo una piccola parte. Molte segreterie restano senza direttore. Al problema si è cercato di risolvere con l'Ipotesi del 27 giugno 2024. L'articolo Posti vacanti DSGA, presidi ANP: “Figura essenziale. La soluzione è la chiamata diretta”. Anquap: “Impraticabile. Urgente il bando di concorso” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tantidi. La procedura valutativa di progressione di area prevista dal nuovo CCNL ha coperto solo una piccola parte. Molte segreterie restano senza direttore. Al problema si è cercato di risolvere con l'Ipotesi del 27 giugno 2024. L'articoloANP: “. Laè la”.: “ildi” .

