Ottava giornata Serie A in tv – Orari Sky e DAZN (Di martedì 15 ottobre 2024) Ecco il programma Orario completo della 8ª giornata di Serie A 2024-25 che anche quest’anno vedrà DAZN trasmettere tutte e dieci le partite, mentre Sky ha i secondi diritti di tre match a giornata. Vi ricordiamo che qui trovate tutti i voti gazzetta per il Fantacalcio aggiornati in tempo reale non appena disponibili 8ª giornata – Date e Orari 19-21 ottobre 2024 Sabato ore 15:00 Como-Parma DAZN Sabato ore 15:00 Genoa-Bologna DAZN Sabato ore 18:00 Milan-Udinese DAZN Sabato ore 20:45 Juventus-Lazio DAZN/SKY Domenica ore 12:30 Empoli-Napoli DAZN Domenica ore 15:00 Lecce-Fiorentina DAZN Domenica ore 15:00 Venezia-Atalanta DAZN Domenica ore 18:00 Cagliari-Torino DAZN/SKY Domenica ore 20:45 Roma-Inter DAZN Lunedì ore 20:45 Verona-Monza DAZN/SKY Ascoltitv.it - Ottava giornata Serie A in tv – Orari Sky e DAZN Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ecco il programmao completo della 8ªdiA 2024-25 che anche quest’anno vedràtrasmettere tutte e dieci le partite, mentre Sky ha i secondi diritti di tre match a. Vi ricordiamo che qui trovate tutti i voti gazzetta per il Fantacalcio aggiornati in tempo reale non appena disponibili 8ª– Date e19-21 ottobre 2024 Sabato ore 15:00 Como-ParmaSabato ore 15:00 Genoa-BolognaSabato ore 18:00 Milan-UdineseSabato ore 20:45 Juventus-Lazio/SKY Domenica ore 12:30 Empoli-NapoliDomenica ore 15:00 Lecce-FiorentinaDomenica ore 15:00 Venezia-AtalantaDomenica ore 18:00 Cagliari-Torino/SKY Domenica ore 20:45 Roma-InterLunedì ore 20:45 Verona-Monza/SKY

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/2025 - risultati e marcatori della 3^ giornata - Si ferma anche l’altra prima della classe, l’Osimo Five, battuta 4-2 dal Castelfidardo trascinato dalle doppiette di Favetti e Carnevali, nonostante la doppietta di Carancini per i senzatesta. Il quadro si chiude con il 3-3 tra Recanati e Serralta. L’altra dorica, il Verbena, vince 4-5 in casa del Pieve d’Ico. (Vallesina.tv)

Calcio a 5 / Serie B 2024/2025 - risultati e marcatori della 1^ giornata del girone D - . Sia Cus Ancona che Corinaldo, invece, hanno perso. Un momento di Lisciani Teramo-Jesi Solo lo Jesi, infatti, ha ottenuto un punto, con il pareggio esterno contro la Lisciani Teramo per 3-3 con il gol di Piersimoni e la doppietta di Perotto. Un momento di Eta Beta-Corinaldo Risultati e marcatori Serie B Girone D 1^ giornata – sabato 12 ottobre ore 16. (Vallesina.tv)

Probabili formazioni Cagliari-Torino : ottava giornata Serie A 2024/2025 - Squalificati: Maripan The post Probabili formazioni Cagliari-Torino: ottava giornata Serie A 2024/2025 appeared first on SportFace. it vi offrirà aggiornamenti e approfondimenti sulle possibili scelte dei protagonisti. Domenica 20 ottobre alle ore 18, con diretta sia su Dazn che su Sky, alla Unipol Domus c’è una partita molto interessante tra i sardi, in netta ripresa dopo un avvio negativo, e i ... (Sportface.it)