Nella Russia in guerra, la corruzione dilaga. Ecco come (Di martedì 15 ottobre 2024) La corruzione è considerata storicamente uno dei problemi endemici dell'attuale Federazione Russa, trasversale a tutti i livelli del potere e capace di resistere alle campagne volte alla sua eradicazione. Ma con il conflitto in Ucraina, questo fenomeno è riuscito ad espandersi ancora di più, toccando la società russa su una scala senza precedenti e assumendo nuove forme. Ksenia Kirillova, giornalista ed analista specializzata sulla Federazione Russa, fornisce una lettura analitica di questo processo in un articolo pubblicato dalla Jamestown Foundation, dove inizia il suo ragionamento evidenziando come la corruzione non riguardi solo l'impunità per comportamenti illegali, ma anche la creazione di nuove opportunità di arricchimento illecito.

