Nations League, Italia-Israele fa rima con continuità

Roma, 15 ott – Terzo successo in quattro partite, nuovo corso che ad ogni modo – ovvero al netto del punto generosamente concesso al Belgio – ha visto gli azzurri ripartire con il piede giusto. Vince e convince (crea senza mai soffrire) la nostra nazionale, Italia-Israele finisce 4-1. Un'affermazione utilissima anche in ottica sorteggio delle qualificazioni al mondiale.

Prima frazione: azzurri discreti, serve l'episodio 

Qualche cambio contro l'ultima del gironcino. Tra i pali si rivede Vicario (alla terza presenza) mentre dietro si continua con il doppio regista. In mezzo Fagioli vince il ballottaggio su Ricci. Spalletti opta per il classico davanti: Raspadori affianca il confermato Retegui.

Il primo squillo è degli ospiti, con Gloukh che ruba palla a Fagioli e prova dalla distanza. Poi dopo un tentativo da fuori di Raspadori l'Italia inizia a lavorare le sue solite trame.

