Migranti Meloni | Soddisfatti avvio operativo protocollo Italia-Albania Ha spirito europeo

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2024 Sulle politiche migratorie, "se da un lato siamo impegnati a rafforzare gli strumenti dell'Unione europea e degli Stati membri, dall'altro dobbiamo continuare a esplorare soluzioni innovative. L'Italia ha dato il buon esempio con la sottoscrizione del protocollo Italia-Albania, per processare in territorio albanese, ma sotto giurisdizione Italiana ed europea, le richieste di asilo". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni all'Assemblea del Senato sul prossimo Consiglio europeo. "Le due strutture previste dal protocollo, il centro di Shengjin e il centro di Gjader, sono ora pronte e operative. Ci siamo presi del tempo in più - ha aggiunto Meloni - perchè tutto fosse fatto nel migliore dei modi, ma siamo molto Soddisfatti dei risultati di questo lavoro".

Migranti - Meloni : "Contro Salvini e Guardia costiera attacchi faziosi da Ong politicizzate" - Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. (Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2024 "Colgo l'occasione per ringraziare anche il Ministro Salvini e soprattutto la Guardia Costiera italiana per il suo straordinario lavoro, e per esprimere a questi uomini e a queste donne la solidarietà del governo di fronte ai continui attacchi faziosi che subiscono da organizzazioni politicizzate che ... (Iltempo.it)

Migranti - Meloni in Senato ringrazia Salvini e attacca Sea Watch : “Vergognoso che definisca le guardie costiere ‘trafficanti’. Parole indegne” - “Sono orgogliosa che l’Italia sia diventata”, sul tema dei migranti, “un modello da seguire. La premier, dopo aver elencato qualche dato, ha ringraziato “il ministro Salvini e soprattutto la Guardia Costiera italiana per il suo straordinario lavoro, e per esprimere a questi uomini e a queste donne la solidarietà del governo di fronte ai continui attacchi faziosi che subiscono da organizzazioni ... (Ilfattoquotidiano.it)

Così i giudici possono cancellare i centri per migranti in Albania del governo Meloni - Cioè in tutto il suo territorio e per ogni categoria di persona. Il quotidiano ricorda che da più di un anno, dopo i primi contestati casi dei giudici Apostolico e Cupri, i tribunali italiani hanno contestato, rimettendo in libertà i migranti, le cosiddette procedure accelerate di frontiera che prevedono un trattamento differenziato per i migranti provenienti da paesi sicuri. (Open.online)