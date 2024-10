Medici anziani e turnover limitato. Passi avanti invece sull’istruzione (Di martedì 15 ottobre 2024) La pubblica amministrazione sta lavorando per dare servizi migliori e in tempi più brevi ai cittadini, ma arranca ancora sulla sanità e sui trasporti mentre fa Passi avanti, anche se non sufficienti per agganciare l’Ue, sull’istruzione: è quanto è emerso dalla Relazione sui servizi pubblici presentata al Cnel. Il rapporto segnala che nella sanità la spesa pubblica in Italia è al 75,6% e e con 122,1 miliardi, in aumento nominale ma in calo se si considera l’inflazione, è "ancora tra le più basse d’Europa". È sempre più complicato anche il rapporto con i Medici di famiglia, ormai scesi sotto le 40mila unità. Quasi la metà di questi hanno oltre 1.500 assistiti, superando quindi il tetto massimo previsto dalla normativa. E la situazione rischia di peggiorare a breve dato che il 77% dei Medici di Medicina generale hanno compiuto i 54 anni. Quotidiano.net - Medici anziani e turnover limitato. Passi avanti invece sull’istruzione Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) La pubblica amministrazione sta lavorando per dare servizi migliori e in tempi più brevi ai cittadini, ma arranca ancora sulla sanità e sui trasporti mentre fa, anche se non sufficienti per agganciare l’Ue,: è quanto è emerso dalla Relazione sui servizi pubblici presentata al Cnel. Il rapporto segnala che nella sanità la spesa pubblica in Italia è al 75,6% e e con 122,1 miliardi, in aumento nominale ma in calo se si considera l’inflazione, è "ancora tra le più basse d’Europa". È sempre più complicato anche il rapporto con idi famiglia, ormai scesi sotto le 40mila unità. Quasi la metà di questi hanno oltre 1.500 assistiti, superando quindi il tetto massimo previsto dalla normativa. E la situazione rischia di peggiorare a breve dato che il 77% deidina generale hanno compiuto i 54 anni.

