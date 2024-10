"Matite Ribelli" a Palazzo Merulana (Di martedì 15 ottobre 2024) A Palazzo Merulana torna “Matite Ribelli!”, seconda edizione del format che unisce arte e neurodivergenza.Il 16 ottobre, alle 17, nella sala attico al quarto piano avrà luogo il progetto “Un tuffo nell’arte per cervelli Ribelli”, un’esperienza immersiva di digital art experience. Questa Romatoday.it - "Matite Ribelli" a Palazzo Merulana Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Atorna “!”, seconda edizione del format che unisce arte e neurodivergenza.Il 16 ottobre, alle 17, nella sala attico al quarto piano avrà luogo il progetto “Un tuffo nell’arte per cervelli”, un’esperienza immersiva di digital art experience. Questa

Mostre : a Palazzo Merulana la retrospettiva della centenaria Anna Maria Fabriani - Dal 5 settembre al 6 ottobre quaranta nature morte, fiori e ritratti sorprendenti come Cecilia, simbolo della mostra Dal 5 settembre al 6 ottobre Palazzo Merulana, museo gestito da CoopCulture, sede della Fondazione Elena e Claudio Cerasi, ospita la mostra 'Anna Maria Fabriani. Riverberi e trame dalla Scuola Romana', la prima retrospettiva in assoluto dedicata […]. (Sbircialanotizia.it)

A Palazzo Merulana la mostra “Anna Maria Fabriani. Riverberi e trame della Scuola Romana” - Ma è stata l’occasione per riportare mirabilmente la pale5e di grigi di quest’ulDma opera alla sua origine e lucentezza. Uno in particolare il ritratto a Maria Magris (1945- olio su cartone) è stato di recente ritrovato dalla curatrice nella canDna del palazzo dove l’arDsta è cresciuta e vissuta in gioventù. (Ilfaroonline.it)