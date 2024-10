Lanazione.it - Marco Pierotti porta Gubbio, i Ceri e la sua terra fino in Belgio

(Di martedì 15 ottobre 2024)– Circa 150 tra lavoratori e famiglie emigrate si sono ritrovati sabato sera presso il centro culturale Muze di Heusden-Zolder, città di circa 31mila abitanti nella provincia fiamminga del Limburgo belga, per assaporare un po’ di tradizione della lorod’origine. Tra i volontari sostenitori dell’ARULEF (Associazione Regionale Umbra dei Lavoratori Emigrati e loro Famiglie) c’era anche, eugubino d’origine che vive a Differdange in Lussemburgo, che insieme ad altri ha aiutato nei compiti della serata di sabato, rigorosamente in divisa dell’Arulef con lo stemma umbro deiproprio per rappresentare la regione e la sua città. Alla festa c’erano presenze soprattutto con trascorsi da Perugia, Bastia Umbra (da dove è arrivata la cuoca Albachiara Tinca),e Valfabbrica.