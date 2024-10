Marco Donati e Valentina Sileno: “Giardini dell’anfiteatro. Dopo i ritardi e le lentezze burocratiche emerge anche il menefreghismo dell’amministrazione Ghinelli” (Di martedì 15 ottobre 2024) “I nodi vengono al pettine: giusto un mese fa abbiamo raccolto centinaia di firme di cittadini che chiedono a gran voce la riapertura dei Giardini dell’anfiteatro. Avremmo voluto consegnarle al neoministro della Cultura Alessandro Giuli, annunciato ad Arezzo come ospite di una rassegna letteraria ma non è stato possibile per la sua assenza sopravvenuta. Gliele faremo avere comunque. Magari implementate, visto che abbiamo intenzione di replicare, meteo permettendo, nelle prossime settimane. Lortica.it - Marco Donati e Valentina Sileno: “Giardini dell’anfiteatro. Dopo i ritardi e le lentezze burocratiche emerge anche il menefreghismo dell’amministrazione Ghinelli” Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “I nodi vengono al pettine: giusto un mese fa abbiamo raccolto centinaia di firme di cittadini che chiedono a gran voce la riapertura dei. Avremmo voluto consegnarle al neoministro della Cultura Alessandro Giuli, annunciato ad Arezzo come ospite di una rassegna letteraria ma non è stato possibile per la sua assenza sopravvenuta. Gliele faremo avere comunque. Magari implementate, visto che abbiamo intenzione di replicare, meteo permettendo, nelle prossime settimane.

"Giardini dell'anfiteatro. Dopo i ritardi e le lentezze burocratiche emerge anche il menefreghismo dell'amministrazione Ghinelli" - Gliele faremo avere comunque. La nota dei consiglieri comunali Marco Donati e Valentina Sileno (Scelgo Arezzo) "I nodi vengono al pettine: giusto un mese fa abbiamo raccolto centinaia di firme di cittadini che chiedono a gran voce la riapertura dei giardini dell'anfiteatro. Avremmo voluto consegnarle al neoministro della Cultura Alessandro Giuli, annunciato ad Arezzo come ospite di una rassegna letteraria ma non è stato possibile per la sua assenza sopravvenuta. Gliele faremo avere comunque. Magari implementate, visto che abbiamo intenzione di replicare, meteo permettendo, nelle prossime settimane.

