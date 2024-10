Manovra: potenziate pensioni per chi sceglie di restare al lavoro (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (LaPresse) – Sulle pensioni la Manovra approvata dal Cdm conferma le misure dello scorso anno e potenzia quelle destinate ai lavoratori pubblici e privati che raggiungono l’età della pensione ma restano a lavoro. E’ quanto fanno sapere fonti del Mef. Lapresse.it - Manovra: potenziate pensioni per chi sceglie di restare al lavoro Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (LaPresse) – Sullelaapprovata dal Cdm conferma le misure dello scorso anno e potenzia quelle destinate ai lavoratori pubblici e privati che raggiungono l’età della pensione ma restano a. E’ quanto fanno sapere fonti del Mef.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra 2025 - al via il Cdm per l’esame del disegno di legge : tutte le novità su pensioni - taglio del cuneo e Irpef - La Manovra 2025 approda in Cdm alle ore 20:00, in diretta le novità dal Consiglio dei ministri per la prossima legge di Bilancio, sul tavolo del governo insieme al Documento programmatico di Bilancio per l'Ue. Gli aggiornamenti dell'ultima ora sul testo della manovra e sulle misure in tema di pensioni, Irpef, taglio del cuneo fiscale e nuove tasse. (Fanpage.it)

Manovra 2025 - il governo in Cdm decide su pensioni e aliquote Irpef - La riunione è prevista alle ore 20. Il restyling delle detrazioni Il governo è chiamato a esprimersi anche in merito all’annuncio restyling delle detrazioni che farà da apripista alla successiva e più complessa razionalizzazione delle tax expenditures. L’esecutivo, così come trapela da Palazzo Chigi, starebbe elaborando per la Manovra 2025 l’introduzione di un importo massimo che potrà essere ... (Quifinanza.it)

La manovra economica tra pensioni - casa e lavoro : quanto risparmieranno gli italiani - Il Cdm questa sera vara la legge di Bilancio. Ecco i principali provvedimenti che andranno a incidere soprattutto sui redditi medio-bassi, sulle donne lavoratrici e sulla genitorialità. (Ilgiornale.it)