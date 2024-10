L’uomo più bello del mondo: le caratteristiche di Aaron Taylor-Johnson. Così è sempre al top (Di martedì 15 ottobre 2024) Chi è L’uomo più bello del mondo? E soprattutto, cosa fa per mantenersi in forma? Sicuramente non è una domanda da poco. Ed è ovvio che se madre natura non dà una mano, allora la dieta e l’allenamento non è che facciano miracoli. Per quelli, magari, se proprio non potete farne a meno, ci vorrebbe un chirurgo. E proprio uno di loro ha voluto ‘premiare’ l’attore britannico Aaron Taylor-Johnson. Il chirurgo plastico Julian De Silva ha stilato la particolare classifica basandosi sulle proporzioni della cosiddetta sezione aurea. Si tratta di rapporti numerici che si trovano spesso in natura e sono considerati esteticamente piacevoli. Si misurano lunghezza e larghezza del viso, distanza tra occhi, bocca e naso e Così via Ebbene in lizza c’erano diversi volti noti come Robert Pattinson, Paul Mescal e tanti altri. Ma alla fine ha vinto lui. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Chi èpiùdel? E soprattutto, cosa fa per mantenersi in forma? Sicuramente non è una domanda da poco. Ed è ovvio che se madre natura non dà una mano, allora la dieta e l’allenamento non è che facciano miracoli. Per quelli, magari, se proprio non potete farne a meno, ci vorrebbe un chirurgo. E proprio uno di loro ha voluto ‘premiare’ l’attore britannico. Il chirurgo plastico Julian De Silva ha stilato la particolare classifica basandosi sulle proporzioni della cosiddetta sezione aurea. Si tratta di rapporti numerici che si trovano spesso in natura e sono considerati esteticamente piacevoli. Si misurano lunghezza e larghezza del viso, distanza tra occhi, bocca e naso evia Ebbene in lizza c’erano diversi volti noti come Robert Pattinson, Paul Mescal e tanti altri. Ma alla fine ha vinto lui.

