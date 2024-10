Lite tra Nicole Kidman e Salma Hayek alla sfilata di Balenciaga: cosa è successo (Di martedì 15 ottobre 2024) È diventato virale sul web il video nel quale Nicole Kidman invita la collega Salma Hayek a non toccarla. Le due attrici si stavano facendo fotografare insieme quando la Kidman ha avuto la stizzita reazione Ilgiornale.it - Lite tra Nicole Kidman e Salma Hayek alla sfilata di Balenciaga: cosa è successo Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) È diventato virale sul web il video nel qualeinvita la collegaa non toccarla. Le due attrici si stavano facendo fotografare insieme quando laha avuto la stizzita reazione

