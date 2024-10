Latina, conosce un ragazzo su Tinder e muore durante il rapporto sessuale: la Procura apre un’inchiesta (Di martedì 15 ottobre 2024) La Procura di Latina ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze in cui è morta una ragazza di 24 anni, stroncata da un malore mentre stava consumando un rapporto sessuale con un coetaneo. La tragedia è avvenuta nella tarda serata di domenica 13 ottobre. Secondo quanto riferisce il quotidiano locale Latina Oggi, i due giovani si erano conosciuti su Tinder e avevano deciso di passare la serata insieme. La 24enne, romana, avrebbe raggiunto il ragazzo nel suo appartamento nel centro storico di Latina e i due avrebbero avuto un rapporto sessuale. durante il rapporto, però, lei ha improvvisamente accusato un malore e si è accasciata a terra. Il giovane – che fa l’allenatore in una squadra di calcio giovanile – ha allertato i soccorsi e le ha praticato un massaggio cardiaco, ma quando sono arrivati i soccorsi per la ragazza non c’era già più nulla da fare. Tpi.it - Latina, conosce un ragazzo su Tinder e muore durante il rapporto sessuale: la Procura apre un’inchiesta Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ladiha apertoper chiarire le circostanze in cui è morta una ragazza di 24 anni, stroncata da un malore mentre stava consumando uncon un coetaneo. La tragedia è avvenuta nella tarda serata di domenica 13 ottobre. Secondo quanto riferisce il quotidiano localeOggi, i due giovani si erano conosciuti sue avevano deciso di passare la serata insieme. La 24enne, romana, avrebbe raggiunto ilnel suo appartamento nel centro storico die i due avrebbero avuto unil, però, lei ha improvvisamente accusato un malore e si è accasciata a terra. Il giovane – che fa l’allenatore in una squadra di calcio giovanile – ha allertato i soccorsi e le ha praticato un massaggio cardiaco, ma quando sono arrivati i soccorsi per la ragazza non c’era già più nulla da fare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tragedia in provincia di Latina : malore fatale per una 24enne durante un rapporto intimo. Aperta un’inchiesta - Una serata di passione si è trasformata in tragedia per una 24enne romana. . Il malore ha colto la ragazza nel bel mezzo dell’incontro intimo: nonostante l’immediata chiamata del giovane ai soccorsi, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il Drammatico Episodio L’incontro, che avrebbe dovuto essere un momento di piacere, si è svolto nel capoluogo pontino, dove ... (Dayitalianews.com)

Uccisa a 17 anni a Latina per aver rifiutato di avere un rapporto. Morto l’assassino : stava scontando l’ergastolo - Ultimi giorni di vita e cremazione Non è stata celebrata alcuna cerimonia religiosa pubblica per il funerale di Chinellato. L'articolo Uccisa a 17 anni a Latina per aver rifiutato di avere un rapporto. Chi era Rossella Angelico Diciassette anni, come detto, ed una passione per il nuoto, Rossella frequentava la IV° D dell’ Istituto Magistrale “Alessandro Manzoni” di Latina, scuola ... (Dayitalianews.com)