Gaeta.it - La toccante storia di Afsoon Neginy: dall’Iran all’Italia, una vita di resilienza e successo

, imprenditrice iraniana e figura di spicco nel settore della cosmetica, è stata recentemente ospite di Francesca Fialdini nella trasmissione "Le Ragazze" su Rai3. Nata a Teheran nel 1962,ha vissuto un'infanzia segnata da conflitti e sfide. La sua testimonianza porta alla luce i ricordi dolorosi e le esperienze di un periodo storico turbolento in Iran, prima della sua fuga verso l'Italia e la realizzazione personale e professionale in un nuovo paese. La suaè un esempio emblematico di come il coraggio e la determinazione possano trasformare le avversità in opportunità. L'infanzia ditra speranze e paureè cresciuta in un contesto familiare particolare, in cui il femminile predominava.