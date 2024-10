La solidarietà delle piante è la chiave per proteggere la vita sulla Terra (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono passati quasi ottocento anni da quando San Francesco compose il suo “Cantico delle Creature”, quella celebrazione della vita sulla Terra e il conseguente invito – a noi umani – di prendercene cura. Era il 1225 e in quelle parole è racchiuso il senso dell’uomo per la natura esattamente come lo è oggi. Anzi, come dovrebbe essere oggi. Parte proprio da qui l’idea dell’Opera San Francesco per i Poveri di Milano di celebrare il mese francescano (ma anche i sessantacinque anni dell’Opera, a fianco delle persone fragili) con una riflessione su ecologia e solidarietà. Ad affrontare il tema sarà il botanico Stefano Mancuso, invitato per una lectio magistralis necessaria: imparare dalle piante, maestre di solidarietà. A cui però occorre avvicinarsi liberi da una serie di pregiudizi che normalmente ci accompagnano. Linkiesta.it - La solidarietà delle piante è la chiave per proteggere la vita sulla Terra Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono passati quasi ottocento anni da quando San Francesco compose il suo “CanticoCreature”, quella celebrazione dellae il conseguente invito – a noi umani – di prendercene cura. Era il 1225 e in quelle parole è racchiuso il senso dell’uomo per la natura esattamente come lo è oggi. Anzi, come dovrebbe essere oggi. Parte proprio da qui l’idea dell’Opera San Francesco per i Poveri di Milano di celebrare il mese francescano (ma anche i sessantacinque anni dell’Opera, a fiancopersone fragili) con una riflessione su ecologia e. Ad affrontare il tema sarà il botanico Stefano Mancuso, into per una lectio magistralis necessaria: imparare dalle, maestre di. A cui però occorre avvicinarsi liberi da una serie di pregiudizi che normalmente ci accompagnano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La solidarietà delle piante è la chiave per proteggere la vita sulla Terra - Il consumo di suolo italiano, per dire, nel 2021 ha toccato il valore più alto in dieci anni: asfaltiamo, cementifichiamo ed eliminiamo natura a una “velocità” che supera i due metri quadri al secondo (diciannove ettari al giorno in media). A cui però occorre avvicinarsi liberi da una serie di pregiudizi che normalmente ci accompagnano. (Linkiesta.it)

"Solo odio - siete mer*** - Fdervita sottoterra" : a Torino interviene la polizia - altissima tensione | Guarda - E proprio Marrone ha commentato l'ennesimo atto di intimidazione dei centri sociali: «Prima i cartelli con i “pro vita appesi”, poi le irruzioni in ospedale, ora le minacce sui muri e l'assalto a una scuola paritaria per impedire un convegno», ricorda l'esponente di FdI. Intervenuta a Bologna, la segretaria dem ha preso la palla al balzo per tornare su uno dei cavalli di battaglia della campagna ... (Liberoquotidiano.it)

Una disciplina che arriva dall’Inghilterra - senza contatto fisico e praticabile a tutte le età. ’Calcio camminato’ - la novità Opes - Le regole sono semplici: si gioca in 6 contro 6 in un campo di dimensioni di 40 x 20, si possono effettuare cambi volanti come a calcetto e non c’è il fuorigioco; le peculiarità sono che i giocatori camminano sempre, non è possibile correre e soprattutto non c’è contatto fisico. Sono già in programma le prossime “sfide” over 50 tra squadre cittadine. (Sport.quotidiano.net)