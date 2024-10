Inghilterra, fatta per Tuchel: sarà il nuovo ct, pronto l’annuncio (Di martedì 15 ottobre 2024) L’accordo tra la Federcalcio inglese e Thomas Tuchel per il ruolo di nuovo commissario tecnico dell’Inghilterra. I dettagli Secondo quanto riportato dal The Athletic e confermato dalla Bild, Thomas Tuchel sarà il nuovo ct dell’Inghilterra. L’allenatore avrebbe infatti trovato l’accordo con la Federcalcio inglese. La nomina di Tuchel, ex manager di Chelsea, PSG, Bayern Monaco Calcionews24.com - Inghilterra, fatta per Tuchel: sarà il nuovo ct, pronto l’annuncio Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 15 ottobre 2024) L’accordo tra la Federcalcio inglese e Thomasper il ruolo dicommissario tecnico dell’. I dettagli Secondo quanto riportato dal The Athletic e confermato dalla Bild, Thomasilct dell’. L’allenatore avrebbe infatti trovato l’accordo con la Federcalcio inglese. La nomina di, ex manager di Chelsea, PSG, Bayern Monaco

