Incendio in appartamento paura in città

Tarantini Time QuotidianoMomenti di panico questa sera a Taranto per un Incendio divampato in un appartamento in via Lucania. Sul posto carabinieri, 118 e Vigili del fuoco per domare le fiamme visibili dall'esterno. Fortunatamente in casa non vi erano persone, ignote ancora le cause del rogo, tra le ipotesi un cortocircuito.

Incendio a Verdellino - appartamento inagibile : nessun ferito - IL ROGO. Un incendio è scoppiato nella mattinata di martedì 15 ottobre al secondo piano di una palazzina in via Santuario dell’Olmo 12 a Verdellino. (Ecodibergamo.it)

Incendio a Balduina : appartamento distrutto dalle fiamme - Distrutto dalle fiamme. Un appartamento andato a fuoco nel primo pomeriggio alla Balduina. Sono stati i vigili del fuoco - alle 14:40 circa - a intervenire in via Aladino Govoni per un incendio in un appartamento al secondo piano di una palazzina di cinque. Sul posto sono intervenute due... (Romatoday.it)

Incendio in appartamento a Balduina : evacuate quattro persone - nessun ferito - Le fiamme hanno rapidamente avvolto l’abitazione, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno mobilitato diverse unità, tra cui un carro autoprotettori, un’autoscala, un’autobotte e il capo turno provinciale per coordinare i soccorsi. Le fiamme hanno avvolto un’abitazione in via Aladino Govoni, l’appartamento è stato dichiarato inagibile Nel primo pomeriggio di oggi, poco ... (Romadailynews.it)