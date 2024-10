Il salto sul treno e la scomparsa nel nulla: l'ultima istantanea di Luca (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono state le telecamere a circuito chiuso della stazione ferroviaria di Cernusco-Merate a immortalare per l'ultima volta Luca Ziliani. Il 16enne è salito sul primo treno per Milano ed è scomparso senza lasciare altre tracce, per quanto siano arrivate parecchie segnalazioni nel corso degli ultimi Leccotoday.it - Il salto sul treno e la scomparsa nel nulla: l'ultima istantanea di Luca Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono state le telecamere a circuito chiuso della stazione ferroviaria di Cernusco-Merate a immortalare per l'voltaZiliani. Il 16enne è salito sul primoper Milano ed è scomparso senza lasciare altre tracce, per quanto siano arrivate parecchie segnalazioni nel corso degli ultimi

Monticello - Luca ha preso il treno per Milano : una nuova pista per il 16enne scomparso - Monticello Brianza (Lecco), 15 ottobre 2024 – Luca ha preso un treno per Milano. . Non sappiamo, quindi, se abbia concluso il suo viaggio proprio a Milano, se sia sceso prima o magari sia tornato indietro oppure possa aver cambiato treno”. Il 16enne di Monticello Brianza che si è allontanato da casa sua a Missaglia, nel cuore della notte tra giovedì e venerdì scorso, ha raggiunto a piedi ... (Ilgiorno.it)

"Luca ha preso un treno" - dove è andato il 16enne scomparso dopo essere stato inquadrato dalle telecamere? - Proseguono le ricerche di Luca Z., il 16enne che da giovedì sera manca da casa. E' uscito lo scorso 11 ottobre dall'abitazione dove vive con la famiglia a Monticello Brianza e da quel momento non sono più arrivate sue notizie. Il 16enne è stato però inquadrato da alcune telecamere: poco prima... (Monzatoday.it)

Scomparso Luca Ziliani - ancora nessuna notizia : il 16enne ha preso un treno in direzione Milano - Nelle ultime ore c'è stata una svolta nel caso Luca Ziliani, il 16enne scomparso a Monticello Brianza in provincia di Lecco. Il ragazzo avrebbe preso all'alba di venerdì 11 ottobre un treno in direzione Milano dalla stazione ferroviaria di Cernusco Lombardone.Continua a leggere . (Fanpage.it)