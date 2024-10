Iginio Massari celebra Halloween con una nuova linea di dolci ed edizioni speciali (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In occasione della festività di Halloween, la celebre pasticceria Iginio Massari Alta Pasticceria ha lanciato una serie di dolci pensati per rendere la festa ancora più gustosa e spaventosa. Con l’arrivo di ottobre, è tempo di prepararsi a una stagione di celebrazioni ricche di sapori e creatività. Le nuove proposte, disponibili sia online che nei punti vendita, porteranno innovazione e tradizione nel cuore dei golosi. La torta di Halloween in edizione speciale La Torta di Halloween è un dolce esclusivo creato in Edizione Speciale Limitata, disponibile dal 21 ottobre. Realizzata con ingredienti selezionati, presenta una base morbida arricchita da una nota aromatica di maraschino, che conferisce al dolce un carattere unico. Gaeta.it - Iginio Massari celebra Halloween con una nuova linea di dolci ed edizioni speciali Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In occasione della festività di, la celebre pasticceriaAlta Pasticceria ha lanciato una serie dipensati per rendere la festa ancora più gustosa e spaventosa. Con l’arrivo di ottobre, è tempo di prepararsi a una stagione dizioni ricche di sapori e creatività. Le nuove proposte, disponibili sia online che nei punti vendita, porteranno innovazione e tradizione nel cuore dei golosi. La torta diin edizione speciale La Torta diè un dolce esclusivo creato in Edizione Speciale Limitata, disponibile dal 21 ottobre. Realizzata con ingredienti selezionati, presenta una base morbida arricchita da una nota aromatica di maraschino, che conferisce al dolce un carattere unico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’Ambasciatore dei dolci. Iginio Massari premia Zoia - Ci ha lavorato in mezzo per più di 70 anni e ancora adesso ogni giorno, in bottega, mette il tocco di classe che fa la differenza. Medaglia d’oro ad Achille Zoia. Impossibile non cedere ai sentimenti, le parole per il Maestro, classe 1936, sono davvero il coronamento di un impegno cominciato quando portava i pantaloni corti: "Celebriamo un viaggio straordinario, segnato da passione e ... (Ilgiorno.it)

Il maestro Camplone entra in Apei - gli ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana e ritrova Iginio Massari - Dopo aver trascorso quasi trent’anni nell’accademia maestri pasticceri italiani, il maestro pescarese Fabrizio Camplone passa in Apei, l’associazione ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana, presieduta dal maestro Iginio Massari. L’ingresso in Apei del maestro Camplone è stato... (Ilpescara.it)

Maritozzo day alla pasticceria Iginio Massari - Si terrà giovedì 3 ottobre, presso la Galleria Iginio Massari di Firenze (via de’ Vecchietti 3-5), il primo Maritozzo Day, un’esperienza che celebra uno dei dolci più amati della tradizione italiana, rivisitato dalla creatività del Maestro Iginio Massari e della sua famiglia. «Il maritozzo è un... (Firenzetoday.it)