Fratelli depressi: Giorgia Meloni è stanca, Arianna sbuffa, Giuli è un caso, alle truppe manca Lollobrigida (Di martedì 15 ottobre 2024) Arianna Meloni sbuffa e mastica aria di "depressione politica" in Via della Scrofa, sede di Fratelli d'Italia. La sorella premier, Giorgia Meloni, si dice "stanca" e "delusa" da truppe e colonnelli Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ecco il poker di Fratelli d'Italia - il partito della premier Meloni svela i candidati riminesi per le regionali - Fratelli d'Italia svela i suoi canditati riminesi in vista delle elezioni regionali. . Ecco chi sono i quattro nomi che andranno a sostegno di Elena Ugolini, candidata presidente per il centro destra. . Durante le scorse ore la direzione regionale del partito della premier Giorgia Meloni ha chiuso la. (Riminitoday.it)

Fratelli di Crozza - Sechi difende la Meloni : "Se invece di metterle i bastoni tra le ruote facciamo passare il premieriato - lei governa indisturbata" - Nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, e nuova maschera di Maurizio Crozza nei panni di Mario Sechi, ex capo ufficio stampa di Giorgia Meloni e tra i suoi più devoti uomini, sempre pronto a prendere le sue difese: «Ma non sono . (Ilgiornaleditalia.it)

Fratelli di Crozza - l'imperatrice Meloni : "Quanto sei Giulio Cesare e vai in Senato - pensi : Chi mi pugnalerà di questi Infamoni quà?" - La nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, si apre con Maurizio Crozza nei panni della Premier Giorgia Meloni infuriata per l’assedio di talpe, dopo la pubblicazione delle chat di FdI, e sabotatori come Giorgetti con le dichiara . (Ilgiornaleditalia.it)