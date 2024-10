Anteprima24.it - FOTO/ Zeza, Caporaballo, Pulcinella colorano la Grande Mela

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiL’orgoglio italiano sventola dall’altra parte dell’Oceano con una forza rinnovata, soprattutto grazie all’applaudita partecipazione di Anci Campania alla celebre parata del Columbus Day a New York. Ed è per questo che anche l’Associazione nazionale dei comuni italiani che rappresenta la Campania celebra l’evento che ha visto sfiliare nellai carnevali campani, di cui ben tre irpini. “Questo evento- scrive Alessio Liberini- che celebra ogni anno il leggendario sbarco di Cristoforo Colombo nelle Americhe, è un appuntamento immancabile per la comunità italo-americana, un’occasione per ricordare e riaffermare le radici culturali e di sangue che uniscono l’Italia e gli Stati Uniti.