Elezioni Usa Trump in vantaggio nel voto anticipato degli Stati chiave

(Di martedì 15 ottobre 2024) Secondo un sondaggio effettuato da Harvard Caps e Harris sulleUsa, Donaldè indi circa un punto percentuale sulla sua avversaria dem Kamala Harris tra gli elettori che voteranno anticipatamente negli. In base alla rilevazione, il 48 per centoaventi diritto che opterà per ilintende sostenere il tycoon, mentre il 47 per cento la vicepresidente. Estendendo il sondaggio alla totalità dell’elettorato negli, ildiaumenta a due punti percentuali (48 vs 46). Harris, tuttavia, vanta un fortedi 8 punti tra gli elettori anticipati a livello nazionale, con il 51 per cento di sostegno contro il 43 per cento di