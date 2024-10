Inter-news.it - Dimarco, Spalletti lo elogia: «Quel piede lì ce l’hanno in pochi!»

(Di martedì 15 ottobre 2024) L’Italia ha vinto contro Israele per 4-1 confermando le ottime sensazioni lasciate nelle precedenti gare di UEFA Nations League. Federicotra i migliori, Lucianolo conferma in conferenza stampa. CONFERENZA STAMPA – Italia-Israele si è conclusa con il risultato di 4-1. Altra serata condita dai tre punti in UEFA Nations League per la squadra azzurra, che comanda il suo girone nella Lega A della competizione. I giocatori dell’Inter hanno firmato il successo odierno: Davide Frattesi ha segnato, Federicoha fatto un assist. Alessandro Bastoni ha giocato 90 minuti e fatto una partita di un livello assoluto. Il passaggio sul finale per Sandro Tonali è qualcosa di inimitabile per un difensore centrale.