Sbircialanotizia.it - Digitale, Butti: “L’Ue punti sulle economie di scala”

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il sottosegretario dal palco di Comolake: "Per recuperare competitività globale bisogna creare le condizioni per far crescere le aziende europee" Come europei “possiamo contare su una solida base di competenze”, ma le normative Ue che “affliggono il continente” impediscono alle aziende di crescere. Così Alessio, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega