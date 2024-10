Denunciati via social dal ristorante di Mogliano Veneto per non aver pagato il conto, tornano e lo saldano (Di martedì 15 ottobre 2024) I titolari di un ristorante di Mogliano Veneto (Treviso) hanno denunciato sui social due clienti fuggiti senza pagare il conto, saldato il giorno dopo Notizie.virgilio.it - Denunciati via social dal ristorante di Mogliano Veneto per non aver pagato il conto, tornano e lo saldano Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di martedì 15 ottobre 2024) I titolari di undi(Treviso) hanno denunciato suidue clienti fuggiti senza pagare il, saldato il giorno dopo

Borgo Digani - Zuppi apre il nuovo ristorante sociale - "Borgo Digani - sottolinea Patrizia Pasini, presidente Fondazione Carisbo- oggi compie un altro importante passo nella direzione progettuale che è stata intrapresa, sin dal 2019, nell’intervento di recupero e rifunzionalizzazione degli edifici inaugurati lo scorso dicembre. Questo progetto vede impegnate in sinergia Fondazione San Petronio, Fomal e Città metropolitana, unite per dare ... (Ilrestodelcarlino.it)

Associazione di promozione sociale adibita a ristorante : la questura chiude un locale a Chieti - Si presentava come un’associazione di promozione sociale con ingresso riservato ai soli soci, ma di fatto era gestito come un ristorante. La questura di Chieti, dopo alcuni controlli, ha sospeso un'attività del centro storico di Chieti dove sarebbero state riscontrate gravi carenze igienico... (Chietitoday.it)

Mangiano sushi e vanno via senza pagare : il ristorante pubblica le foto sui social - . Prima il lauto pasto, stavolta a base di sushi, poi la fuga senza pagare il conto. 50 euro. Un copione già visto in passato, stavolta a Messina, nel locale Yuki Sushi di via Bonino. Protagoniste del pranzo non pagato tre donne che, tra cibo e bibite, avrebbero dovuto saldare un conto di 67. Invece. (Today.it)