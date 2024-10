Lapresse.it - Consiglio europeo, Meloni riferisce in Senato: “Isolamento Italia? Mantra smentito da realtà”

(Di martedì 15 ottobre 2024) La premier Giorgiaè inper le comunicazioni in vista del, in programma giovedì e venerdì. “Questa nuova legislatura europea si è aperta all’insegna della preoccupazione e dell’incertezza, per il protrarsi della guerra in Ucraina, per la drammatica escalation in Medioriente e per le molte difficoltà che attraversa l’economia europea, in parte a causa di questi scenari, in parte figlia degli errori del passato”, ha esordito la premier. “La Ue si trova ad affrontare questi scenari con una nuova squadra che affianca Ursula von der Leyen. Di questa squadra farà parte il ministro Raffaele Fitto, che la presidente von der Leyen ha voluto designare vicepresidente della commissione Ue.