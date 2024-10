"Condizioni economiche e lavorative inadeguate per il personale Gsa", Uiltrasporti in presidio (Di martedì 15 ottobre 2024) "Salari bassi, Condizioni di lavoro pessime e mancate risposte dopo innumerevoli richieste di incontro e confronto". La Uiltrasporti Toscana, in una nota, si dichiara "a fianco del personale Gsa, impiegato nell’appalto sorveglianza antincendio ed emergenze presso l’Azienda Ospedaliera Pisatoday.it - "Condizioni economiche e lavorative inadeguate per il personale Gsa", Uiltrasporti in presidio Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) "Salari bassi,di lavoro pessime e mancate risposte dopo innumerevoli richieste di incontro e confronto". LaToscana, in una nota, si dichiara "a fianco delGsa, impiegato nell’appalto sorveglianza antincendio ed emergenze presso l’Azienda Ospedaliera

