Cometa Atlas ore contate per vederla Con la Luna piena lo spettacolo è doppio

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 - Oreper vedere la spettacolareC/2023 A3 Tsuchinshan-. Il 12 ottobre scorso laè infatti passata alla distanza minima dalla Terra e dunque la sua luminosità è in diminuzione a causa del progressivo allontanamento del Sole (si stima una magnitudine pari a 3), ma è ancora possibile fotografarla. E allo stesso tempo la, che sta diventando sempre più ingombrante, saràil 17. Così la magia del cielo è doppia, ancora per un paio di giorni. "Basta osservare il cielo in direzione ovest - spiega all'AGI l'astrofotografo siciliano Dario Giannobile, che aveva ripreso ladi Neanderthal sui crateri dell'Etna e ha 'catturato'sul borgo di Palazzolo Acreide in Sicilia - e identificare i due astri più brillanti ovvero Venere e la stella Acturus. Lasi troverà esattamente a metà tra i due oggetti celesti.