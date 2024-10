Choco Italia a Frascati: l’evento autunnale dedicato al cioccolato artigianale e alle dolcezze italiane (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 17 ottobre prenderà avvio la terza tappa del calendario autunnale di Choco Italia, una fiera dedicata al cioccolato artigianale e alle migliori dolcezze del Bel Paese. Fino al 20 ottobre, l’evento si svolgerà sulla Passeggiata del Belvedere a Frascati, tra i Castelli Romani. Durante la manifestazione, gli appassionati potranno gustare prelibatezze, partecipare a laboratori interattivi e assistere a spettacoli ed eventi pensati per intrattenere e informare. La manifestazione e il suo obiettivo Choco Italia è un evento che mira a diffondere la cultura del cioccolato artigianale. Sotto la guida dell’Associazione Italia Eventi, la manifestazione è patrocinata dal Comune di Frascati, rientrando nel palinsesto di attività che valorizzano il patrimonio culinario Italiano. Gaeta.it - Choco Italia a Frascati: l’evento autunnale dedicato al cioccolato artigianale e alle dolcezze italiane Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 17 ottobre prenderà avvio la terza tappa del calendariodi, una fiera dedicata almiglioridel Bel Paese. Fino al 20 ottobre,si svolgerà sulla Passeggiata del Belvedere a, tra i Castelli Romani. Durante la manifestazione, gli appassionati potranno gustare prelibatezze, partecipare a laboratori interattivi e assistere a spettacoli ed eventi pensati per intrattenere e informare. La manifestazione e il suo obiettivoè un evento che mira a diffondere la cultura del. Sotto la guida dell’AssociazioneEventi, la manifestazione è patrocinata dal Comune di, rientrando nel palinsesto di attività che valorizzano il patrimonio culinariono.

La prima maître chocolatier donna al mondo è italiana e viene dalla Toscana - Cecilia Tessieri Rabassi è un vulcano in piena quando parla del proprio lavoro. Nata in provincia di Pisa, precisamente a Pontedera, lavora da 35 anni nel mondo del cioccolato di qualità. Non a caso è la prima donna ad aver raggiunto il titolo di maître chocolatier al mondo, “intesa come colei... (Today.it)