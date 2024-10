Chiusa per il maltempo lo scorso giugno: riapre la guardia medica a Castelfranco (Di martedì 15 ottobre 2024) riapre i battenti la sede della Continuità assistenziale di Castelfranco Veneto in via Ospedale 12. L’ex guardia medica era stata temporaneamente trasferita nel mese di giugno a causa del maltempo che aveva investito in quei giorni la Castellana provocando l’allagamento della sede Trevisotoday.it - Chiusa per il maltempo lo scorso giugno: riapre la guardia medica a Castelfranco Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024)i battenti la sede della Continuità assistenziale diVeneto in via Ospedale 12. L’exera stata temporaneamente trasferita nel mese dia causa delche aveva investito in quei giorni la Castellana provocando l’allagamento della sede

