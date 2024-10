Cdp Real Asset investe nella rigenerazione di Trieste: dal ex caserma Vittorio Emanuele III nascerà un campus (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Cdp Real Asset ha intrapreso un’iniziativa significativa per la rigenerazione urbana, trasformando l’ex caserma Vittorio Emanuele III di Trieste in un nuovo campus scolastico e polo sportivo. Questa operazione, parte di un ampio progetto dedicato all’education, si colloca all’interno di una strategia più ampia per migliorare l’offerta formativa e sportiva della città. Grazie a un investimento da 15 milioni di euro, l’ente locale mira a fornire un’infrastruttura moderna che supporti la crescita e lo sviluppo degli studenti. Cessione dell’ex caserma e obiettivi della nuova struttura Il Consiglio di Amministrazione di Cdp Real Asset ha approvato la cessione dell’ex caserma all’Ente di Decentramento Regionale , sottolineando l’importanza dell’immobile per l’amministrazione locale. Gaeta.it - Cdp Real Asset investe nella rigenerazione di Trieste: dal ex caserma Vittorio Emanuele III nascerà un campus Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Cdpha intrapreso un’iniziativa significativa per laurbana, trasformando l’exIII diin un nuovoscolastico e polo sportivo. Questa operazione, parte di un ampio progetto dedicato all’education, si colloca all’interno di una strategia più ampia per migliorare l’offerta formativa e sportiva della città. Grazie a un investimento da 15 milioni di euro, l’ente locale mira a fornire un’infrastruttura moderna che supporti la crescita e lo sviluppo degli studenti. Cessione dell’exe obiettivi della nuova struttura Il Consiglio di Amministrazione di Cdpha approvato la cessione dell’exall’Ente di Decentramento Regionale , sottolineando l’importanza dell’immobile per l’amministrazione locale.

