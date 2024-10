Cambio in panchina, il top allenatore fa esplodere i tifosi: a breve l’annuncio (Di martedì 15 ottobre 2024) Presto l’annuncio da molti atteso: la prestigiosa panchina finalmente avrà un nuovo proprietario. E il nome è di tutto rispetto. Ad ogni fine Cambio di stagione c’è sempre un grande via vai di giocatori, ma anche di allenatori. Sono tanti i tecnici che cambiano squadra in estate, mentre altri restano appollaiati in attesa dei primi esoneri e di poter, di conseguenza, rientrare nel giro. Diversi tecnici di grido erano rimasti appiedati alla fine dello scorso anno. Così, le poche panchine libere, soprattutto di squadre prestigiose, diventano meta molto ambita. Tra le nazionali senza alcun dubbio figurava la panchina dell’Inghilterra. Dopo la fine dell’era Southgate, buona dal punto di vista dei risultati, ma avara di trofei, la nazionale dei Tre Leoni era alla ricerca del nuovo tecnico. Qualcuno in grado di fare quello step in più che, dalla parti di Londra, manca da troppo tempo. Tvplay.it - Cambio in panchina, il top allenatore fa esplodere i tifosi: a breve l’annuncio Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Presto l’annuncio da molti atteso: la prestigiosafinalmente avrà un nuovo proprietario. E il nome è di tutto rispetto. Ad ogni finedi stagione c’è sempre un grande via vai di giocatori, ma anche di allenatori. Sono tanti i tecnici che cambiano squadra in estate, mentre altri restano appollaiati in attesa dei primi esoneri e di poter, di conseguenza, rientrare nel giro. Diversi tecnici di grido erano rimasti appiedati alla fine dello scorso anno. Così, le poche panchine libere, soprattutto di squadre prestigiose, diventano meta molto ambita. Tra le nazionali senza alcun dubbio figurava ladell’Inghilterra. Dopo la fine dell’era Southgate, buona dal punto di vista dei risultati, ma avara di trofei, la nazionale dei Tre Leoni era alla ricerca del nuovo tecnico. Qualcuno in grado di fare quello step in più che, dalla parti di Londra, manca da troppo tempo.

