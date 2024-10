Bonus neonati in Manovra, 1000 euro per i genitori: a chi spettano (Di martedì 15 ottobre 2024) Nel disegno di legge si introduce anche una 'Carta per i nuovi nati' Nella Manovra 2025 arriva il 'Bonus neonati'. A chi spetta il contributo previsto dalla misure che introduce un supporto alle famiglie? A quanto ammonta? Quali sono i requisiti? Nel disegno di legge, che conferma e potenzia le misure sui congedi parentali, si Sbircialanotizia.it - Bonus neonati in Manovra, 1000 euro per i genitori: a chi spettano Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nel disegno di legge si introduce anche una 'Carta per i nuovi nati' Nella2025 arriva il ''. A chi spetta il contributo previsto dalla misure che introduce un supporto alle famiglie? A quanto ammonta? Quali sono i requisiti? Nel disegno di legge, che conferma e potenzia le misure sui congedi parentali, si

La manovra 2025 introduce il bonus neonati e altri sostegni per le famiglie - Inoltre, la manovra prevede anche il raddoppio del bonus per il supporto alla frequenza degli asili nido. Si prevede che il bonus neonati sarà erogato tramite un sistema di domande online, dove i genitori dovranno presentare la documentazione necessaria per attestare il proprio reddito. Facebook WhatsApp Twitter La manovra 2025 rappresenta un passo significativo nel panorama delle ... (Gaeta.it)