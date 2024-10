Basket: la Virtus Bologna spreca le chance di overtime e perde con lo Zalgiris Kaunas in Eurolega (Di martedì 15 ottobre 2024) Sconfitta che brucia e non poco per la Virtus Segafredo Bologna in Eurolega. La squadra di Luca Banchi resta l’unica a quota zero nella stagione 2024-2025 dopo il 68-71 odierno subito contro lo Zalgiris Kaunas e nonostante una gran rimonta e tre chance in 11 secondi di portare il match al supplementare. Non bastano i 16 punti di Will Clyburn all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno; per gli ospiti fondamentali i 15 di Dovydas Giedraitis e la grande capacità di avere qualcosa un po’ da tutti. Dopo un minuto di nulla sblocca tutto Brazdeikis, che firma da solo lo 0-4 che fa partire il match. Cordinier e Clyburn rispondono per il 5-4, ma per le due squadre la questione realizzazione ha i suoi lati problematici. La prima ad avere una continuità è Bologna, con i punti di vantaggio che diventano anche cinque grazie a Tucker. Oasport.it - Basket: la Virtus Bologna spreca le chance di overtime e perde con lo Zalgiris Kaunas in Eurolega Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sconfitta che brucia e non poco per laSegafredoin. La squadra di Luca Banchi resta l’unica a quota zero nella stagione 2024-2025 dopo il 68-71 odierno subito contro loe nonostante una gran rimonta e trein 11 secondi di portare il match al supplementare. Non bastano i 16 punti di Will Clyburn all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno; per gli ospiti fondamentali i 15 di Dovydas Giedraitis e la grande capacità di avere qualcosa un po’ da tutti. Dopo un minuto di nulla sblocca tutto Brazdeikis, che firma da solo lo 0-4 che fa partire il match. Cordinier e Clyburn rispondono per il 5-4, ma per le due squadre la questione realizzazione ha i suoi lati problematici. La prima ad avere una continuità è, con i punti di vantaggio che diventano anche cinque grazie a Tucker.

