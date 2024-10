Basket, Eurolega 2024/2025: la Virtus Bologna lotta, ma non basta. Lo Zalgiris vince 68-71 (Di martedì 15 ottobre 2024) La cronaca di Virtus Segafredo Bologna-Zalgiris Kaunas 68-71, match valido per la terza giornata della regular season dell’Eurolega 2024/2025. All’Unipol Arena arriva purtroppo un’altra sconfitta per gli uomini di coach Luca Banchi, ancora a secco di successi in questo inizio della competizione europea. Come sempre molto solida la prova dello Zalgiris, allenato da un altro allenatore italiano come Andrea Trinchieri. Tra gli ospiti grande prova di Francisco con 11 punti e 8 assist, oltre ai 15 punti di Giedraitis. Per la Virtus non bastano i 16 punti di Clyburn e la doppia doppia da 11 punti e 11 rimbalzi di Shengelia. RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO COME VEDERE L’Eurolega IN DIRETTA La cronaca – Si segna poco nei primi minuti del match, con un primo quarto che si apre con il 4-0 dello Zalgiris. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La cronaca diSegafredoKaunas 68-71, match valido per la terza giornata della regular season dell’. All’Unipol Arena arriva purtroppo un’altra sconfitta per gli uomini di coach Luca Banchi, ancora a secco di successi in questo inizio della competizione europea. Come sempre molto solida la prova dello, allenato da un altro allenatore italiano come Andrea Trinchieri. Tra gli ospiti grande prova di Francisco con 11 punti e 8 assist, oltre ai 15 punti di Giedraitis. Per lanonno i 16 punti di Clyburn e la doppia doppia da 11 punti e 11 rimbalzi di Shengelia. RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO COME VEDERE L’IN DIRETTA La cronaca – Si segna poco nei primi minuti del match, con un primo quarto che si apre con il 4-0 dello

LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 68-71 - Eurolega basket in DIRETTA : emiliani battuti nel finale - 7-4 Tiro strozzato allo scadere dei 24? di Cordinier. 28-35 Mitchell riceve profondo e appoggia al tabellone. 8’48” Fallo di Diouf, terzo della Virtus nel periodo. 24-30 Smailagic, a segno con un mid range bittandosi indietro. 52-60 Sirvidis. 2’02” Altro review amici! Chiesto da Banchi. 4’50” Mirutis e Francisco dentro per lo Zalgiris, Tucker per la Virtus. (Oasport.it)

LIVE – Virtus Bologna-Zalgiris 68-71 - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - Le Vu Nere di coach Banchi sono ancora alla ricerca della prima vittoria nella competizione, dopo aver perso nei primi due incontri con Efes e ASVEL. Il risultato in diretta live di Virtus Bologna-Zalgiris, sfida valida come 3^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. 28 – Squadre in campo, ormai ci siamo 20. (Sportface.it)

LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 65-68 - Eurolega basket in DIRETTA : emiliani allo sprint finale - Fallo in attacco di Shengelia dopo che la sua virata si era fermata sul ferro, così come il tap in di Diouf. 19-25 Pajola per Belinelli, una garanzia! 17-25 Pajola toglie il tappo dal canestro per la Virtus! 7’47” Sbagliano Mirutis e Francisco, c’è però il fallo di Polonara a rimbalzo. 15 Il rooster dei baltici è ottimo, visto che sono presenti giocatori di rango europeo, che dolori hanno dato ... (Oasport.it)