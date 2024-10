Bar in centro a Forlì chiuso per risse e pregiudicati (Di martedì 15 ottobre 2024) Forlì, 15 ottobre 2024 – Liti e aggressioni continue in un bar del centro storico di Forlì, a due passi da piazza Saffi, ma anche un punto di ritrovo di pregiudicati, in prevalenza stranieri. Al titolare la notifica di chiusura da parte della Questura di Forlì-Cesena è arrivata questa mattina, dopo numerosi controlli: provvedimento di sospensione della licenza per 30 giorni. Durante l'azione gli agenti hanno anche identificato, all'interno dell'attività, un pregiudicato straniero. È stato trovato grazie al fiuto dei cani antidroga, perché era in possesso di sostanza stupefacente. Il locale è stato appunto "teatro" di liti e aggressioni, spiega la Questura, con l'intervento della Polizia sollecitato non dai proprietari ma da cittadini in transito o dai titolari di altri esercizi della zona. Ilrestodelcarlino.it - Bar in centro a Forlì chiuso per risse e pregiudicati Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – Liti e aggressioni continue in un bar delstorico di, a due passi da piazza Saffi, ma anche un punto di ritrovo di, in prevalenza stranieri. Al titolare la notifica di chiusura da parte della Questura di-Cesena è arrivata questa mattina, dopo numerosi controlli: provvedimento di sospensione della licenza per 30 giorni. Durante l'azione gli agenti hanno anche identificato, all'interno dell'attività, un pregiudicato straniero. È stato trovato grazie al fiuto dei cani antidroga, perché era in possesso di sostanza stupefacente. Il locale è stato appunto "teatro" di liti e aggressioni, spiega la Questura, con l'intervento della Polizia sollecitato non dai proprietari ma da cittadini in transito o dai titolari di altri esercizi della zona.

