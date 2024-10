Atletico Madrid, si rischia la chiusura del Metropolitano. Ecco per quanto tempo si giocherà a porte chiuse (Di martedì 15 ottobre 2024) Atletico Madrid, il Metropolitano rischia una chiusura di due settimane dopo i fatti accaduti contro il Real Madrid. La situazione Dopo i fatti accaduti durante Atletico Madrid Real, la Commissione Antiviolenza è pronta a chiudere per due settimane lo stadio Metropolitano: oltre alla multa da 65.000 euro visto il comportamento dei tifosi tra invasioni, incidenti Calcionews24.com - Atletico Madrid, si rischia la chiusura del Metropolitano. Ecco per quanto tempo si giocherà a porte chiuse Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 15 ottobre 2024), ilunadi due settimane dopo i fatti accaduti contro il Real. La situazione Dopo i fatti accaduti duranteReal, la Commissione Antiviolenza è pronta a chiudere per due settimane lo stadio: oltre alla multa da 65.000 euro visto il comportamento dei tifosi tra invasioni, incidenti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lo stadio dell'Atletico Madrid si chiamerà 'Ryadh Air Metropolitano' - La compagnia statale saudita era già il main sponsor della maglia del club per il periodo 2023-2027 per 40 milioni di euro all'anno. Riyadh Air è stata creata nel 2023, ma non ha ancora operato un volo. L'intesa, scrive Al Arabiya, prevede che lo stadio Metropolitano del club venga chiamato Riyadh Air Metropolitano fino al 2033. (Agi.it)

Atlético Madrid : L’Atlético identifica un’altra persona coinvolta negli incidenti del derby - |Caro lettore di JustCalcio. com, prima di andartene dai un’occhiata alla lista degli articoli consigliati per te!|La redazione vi terrà aggiornata nel caso vi siano altri aggiornamenti sull’argomento. Ci saranno altri sviluppi? In caso affermativo vi terremo aggiornati come nostro solito!|Non mancheremo di aggiornarvi in caso di ulteriori sviluppi sulla vicenda. (Justcalcio.com)

Lo stadio dell'Atletico Madrid si chiamerà 'Ryadh Air Metropolitano' - L'Atletico ha fatto sapere che la nuova intitolazione dello stadio avverrà nelle prossime settimane. La compagnia statale saudita era già il main sponsor della maglia del club per il periodo 2023-2027 per 40 milioni di euro all'anno. . AGI - La nuova compagnia aerea dell'Arabia Saudita, Ryadh Air, ha raggiunto un accordo di sponsorizzazione con l'Atletico Madrid per i prossimi nove anni. (Agi.it)