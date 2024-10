Anteprima Europea per Kia EV3 al Salone Mondiale dell’Automobile di Parigi (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – In occasione del Salone Mondiale dell’Automobile di Parigi 2024 Kia ha presentato in Anteprima Europea il nuovo SUV 100% elettrico Kia EV3. Kia EV3 è un vero gioiello in miniatura perchè incorpora le tecnologie introdotte da EV9, con l'obiettivo di diventare il nuovo punto di riferimento nel segmento dei SUV compatti elettrici. La sua autonomia Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – In occasione deldi2024 Kia ha presentato inil nuovo SUV 100% elettrico Kia EV3. Kia EV3 è un vero gioiello in miniatura perchè incorpora le tecnologie introdotte da EV9, con l'obiettivo di diventare il nuovo punto di riferimento nel segmento dei SUV compatti elettrici. La sua autonomia

Dongfeng Box in anteprima europea al Salone Auto Torino 2024 - (Adnkronos) – Dongfeng presenta in occasione del Salone Auto Torino 2024 la sua nuova Box. Nell’abitacolo tante le soluzioni innovative a […]. Ha un passo di 2,66 metri e una capacità di carico che arriva fino a 945 litri. Una citycar di quattro metri il cui design minimalista è stato studiato per massimizzare gli spazi interni. (Periodicodaily.com)

Dongfeng Box in anteprima europea al Salone Auto Torino 2024 - Ha un passo di 2,66 metri e una capacità di carico che arriva fino a 945 litri.