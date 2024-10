Alfonso Signorini, frecciatina ad alcuni ex gieffini: “Non appena hanno brillanti carriere si dimenticano di aver fatto il GF” (Di martedì 15 ottobre 2024) Sebbene gli ascolti di questa nuova edizione del GF non sembrano voler decollare, alcuni concorrenti hanno iniziato a far discutere. Nelle ultime ore, però, a far discutere non è stato alcun gieffino, ma Alfonso Signorini e una sua frecciatina rivolta ad alcuni ex protagonisti del reality. “Irriconoscenti” – Qualche ora prima dell’ultima puntata del GF, andata L'articolo Alfonso Signorini, frecciatina ad alcuni ex gieffini: “Non appena hanno brillanti carriere si dimenticano di aver fatto il GF” Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sebbene gli ascolti di questa nuova edizione del GF non sembrano voler decollare,concorrentiiniziato a far discutere. Nelle ultime ore, però, a far discutere non è stato alcun gieffino, mae una suarivolta adex protagonisti del reality. “Irriconoscenti” – Qualche ora prima dell’ultima puntata del GF, andata L'articoloadex: “Nonsidiil GF”

Grande Fratello - frizioni in puntata tra Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini : la mossa social di lui che non è passata inosservata - Il conduttore ha fatto un’osservazione scherzosa, paragonando Carmen Russo a Beatrice Luzzi, che è stata anche una delle protagoniste della passata edizione del reality, scatenando la reazione stizzita dell’opinionista in studio. La battuta del conduttore non è stata accolta con lo stesso spirito da Beatrice, che sembrerebbe aber deciso di rispondere alle provocazioni in modo indiretto. (Isaechia.it)

Alfonso Signorini ha defollowato Beatrice Luzzi? Ecco la verità - Secondo alcune malelingue del web Alfonso Signorini avrebbe defollowato Beatrice Luzzi: ecco però qual è la verità L'articolo Alfonso Signorini ha defollowato Beatrice Luzzi? Ecco la verità proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Alfonso Signorini contro gli ex Vip del GF : “Quando li chiamo come ospiti dicono no - non c’è riconoscenza” - Ma hanno visto la luce grazie a questo programma". Ospite da Myrta Merlino a Pomeriggio 5, Alfonso Signorini ha ripercorso la storia del Grande Fratello e non ha risparmiato una critica nei confronti di alcuni ex concorrenti Vip, da Luca Argentero a Laura Torrisi: "Quando li chiami rispondono: 'No, per caritĂ '. (Fanpage.it)