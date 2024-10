Affamare e sfollare il nord di Gaza: ecco cos'è il "piano dei generali" di Israele (Di martedì 15 ottobre 2024) "Arrendetevi o morirete di fame". Così si può sintetizzare la strategia che potrebbe attuare Israele. Ed è prevista nel "piano dei generali", così chiamato perché è stato formulato da un gruppo di generali israeliani in pensione e rilancia quanto proposto lo scorso anno dall'ex comandante Giora Today.it - Affamare e sfollare il nord di Gaza: ecco cos'è il "piano dei generali" di Israele Leggi tutta la notizia su Today.it (Di martedì 15 ottobre 2024) "Arrendetevi o morirete di fame". Così si può sintetizzare la strategia che potrebbe attuare. Ed è prevista nel "dei", così chiamato perché è stato formulato da un gruppo diisraeliani in pensione e rilancia quanto proposto lo scorso anno dall'ex comandante Giora

