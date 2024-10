6 (Di martedì 15 ottobre 2024) Sebbene una grande maggioranza conosca la definizione di intelligenza artificiale (76% docenti, 61% studenti), solo il 6% degli studenti ha dichiarato di conoscere a fondo l’IA. È quanto emerge da un sondaggio somministrato a 1.175 studenti e studentesse e a 136 docenti delle 50 scuole in tutta Italia che hanno preso parte al progetto di ricerca ’ImparIAmo a scuola con l’Intelligenza Artificiale’, promosso e coordinato dal Centro Studi Impara Digitale con la partnership tecnica di Edulia Treccani Scuola e ScuolaZoo. Per di più, oltre la metà (54%) degli studenti intervistati dice di non averne mai approfondito rischi e pericoli, mentre per la stragrande maggioranza (74%) l’IA offre una concreta possibilità di arricchimento, ma quasi uno su 3 (32%) crede che li renderà più pigri e ignoranti. Quotidiano.net - 6 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Sebbene una grande maggioranza conosca la definizione di intelligenza artificiale (76% docenti, 61% studenti), solo il 6% degli studenti ha dichiarato di conoscere a fondo l’IA. È quanto emerge da un sondaggio somministrato a 1.175 studenti e studentesse e a 136 docenti delle 50 scuole in tutta Italia che hanno preso parte al progetto di ricerca ’ImparIAmo a scuola con l’Intelligenza Artificiale’, promosso e coordinato dal Centro Studi Impara Digitale con la partnership tecnica di Edulia Treccani Scuola e ScuolaZoo. Per di più, oltre la metà (54%) degli studenti intervistati dice di non averne mai approfondito rischi e pericoli, mentre per la stragrande maggioranza (74%) l’IA offre una concreta possibilità di arricchimento, ma quasi uno su 3 (32%) crede che li renderà più pigri e ignoranti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Invalsi, il Sud arranca: il 50% è “insufficiente” in italiano e matematica - Gli studenti del Sud fanno molta fatica a recuperare il terreno perduto nel periodo della pandemia, quando sono stati costretti a seguire le lezioni a singhiozzo e comunque a distanza, ... (quotidianodipuglia.it)

Come cambia il test di Medicina nel 2025 - Novità importanti in arrivo per l'università : come cambia il test di Medicina nel 2025? Come superarlo al meglio? Ecco i nostri consigli. (money.it)

Lavori in corso all'Istituto Albert ma mancano i soldi per sostituire porte e finestre... - L'adeguamento sismico e nuovi laboratori innovativi rilanceranno l'Istituto Federico Albert, già punto di riferimento per l'educazione nelle Valli di Lanzo. Mancano fondi per gli infissi, ma il futuro ... (giornalelavoce.it)