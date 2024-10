Volontariato, nasce il premio "Esserci": via alle candidature con proposte aperte a tutti i cittadini (Di lunedì 14 ottobre 2024) nasce il premio "Esserci", una delle novità principali della seconda edizione di "Esserci Festival. Il Volontariato che c'è", organizzato dal CESV con il Comune di Messina nei giorni 5 e 6 dicembre a Palazzo Zanca.Il premio "Esserci" - a partecipazione gratuita – è istituito dal CESV Messina Messinatoday.it - Volontariato, nasce il premio "Esserci": via alle candidature con proposte aperte a tutti i cittadini Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)il", una delle novità principali della seconda edizione di "Festival. Ilche c'è", organizzato dal CESV con il Comune di Messina nei giorni 5 e 6 dicembre a Palazzo Zanca.Il" - a partecipazione gratuita – è istituito dal CESV Messina

