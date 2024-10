Virginia Adriano perde il padre: le compagne di squadra le dedicano la vittoria (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una vittoria nel segno di Virginia Adriano. Il Volley Bergamo bissa il successo dell’esordio in A1 e si prende i tre punti contro Busto Arsizio, dedicando il bel successo alla giovane pallavolista torinese, assente per un grave lutto famigliare. Nei giorni scorsi, infatti, è improvvisamente Today.it - Virginia Adriano perde il padre: le compagne di squadra le dedicano la vittoria Leggi tutta la notizia su Today.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Unanel segno di. Il Volley Bergamo bissa il successo dell’esordio in A1 e si prende i tre punti contro Busto Arsizio, dedicando il bel successo alla giovane pallavolista torinese, assente per un grave lutto famigliare. Nei giorni scorsi, infatti, è improvvisamente

Volley Bergamo 1991 di scena domenica a Busto Arsizio. Lutto per Virginia Adriano - Dopo la vittoria all’esordio stagionale contro la neopromossa Perugia, il Volley Bergamo 1991 torna in campo nella seconda giornata del campionato di Serie A1. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su volleyballworld. tv. I tifosi rossoblù potranno usufruire di uno sconto del 10% per sottoscrivere l’abbonamento alla web tv utilizzando il codice BERGAMO10 al momento dell’iscrizione. (Bergamonews.it)