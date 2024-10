Transizione ecologica, un bando per le imprese (Di lunedì 14 ottobre 2024) In un momento di grande difficoltà per il tessuto economico ferrarese, per chi ha un progetto e ha bisogno di supporto per farlo decollare, arriva un bando realizzato da Unife-Sipro- Gate Real Estate Innovation (REI) nell’ambito di StartupER. con tre distinti percorsi per la pre-incubazione, incubazione e accelerazione dell’impresa. Durata rispettivamente 3 mesi, 9 mesi, 6 mesi. Gli ambiti sono la Transizione ecologica, digitale e sostenibile per le realtà che non vi operano da più di 5 anni. Come spiega Giada Spadoni, responsabile Incubatori e Progetti Sipro, grazie ai Fondi Europei di Sviluppo Regionale (Pr Fesr 2021-2027), consentirà alle realtà aderenti di essere supportate nelle fasi iniziali di sviluppo lavorando sugli specifici modelli di business. I settori coinvolti sono circular economy, digitalizzazione, intelligenza artificiale, big data, manufacturing 4. Ilrestodelcarlino.it - Transizione ecologica, un bando per le imprese Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) In un momento di grande difficoltà per il tessuto economico ferrarese, per chi ha un progetto e ha bisogno di supporto per farlo decollare, arriva unrealizzato da Unife-Sipro- Gate Real Estate Innovation (REI) nell’ambito di StartupER. con tre distinti percorsi per la pre-incubazione, incubazione e accelerazione dell’impresa. Durata rispettivamente 3 mesi, 9 mesi, 6 mesi. Gli ambiti sono la, digitale e sostenibile per le realtà che non vi operano da più di 5 anni. Come spiega Giada Spadoni, responsabile Incubatori e Progetti Sipro, grazie ai Fondi Europei di Sviluppo Regionale (Pr Fesr 2021-2027), consentirà alle realtà aderenti di essere supportate nelle fasi iniziali di sviluppo lavorando sugli specifici modelli di business. I settori coinvolti sono circular economy, digitalizzazione, intelligenza artificiale, big data, manufacturing 4.

