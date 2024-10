Ilrestodelcarlino.it - Tragedia a Ca’ di Sola. Pedone di 36 anni investito e ucciso lungo la provinciale

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) di Emanuela Zanasi Un’altradella strada ha segnato il fine settimana appena trascorso. È accaduto a Castelvetro sabato notte dove ha perso la vita un, un 36enne originario dello Sri Lanka, Jude Fernando il suo nome. Alla sua identità i carabinieri sono risaliti soltanto domenica pomeriggio poiché al momento dell’incidente non aveva con sé documenti. Da quanto ricostruito dagli Uomini dell’Arma che si stanno occupando dei rilievi l’uomo, poco dopo le 3, stava camminandola strada, la569 tra Vignola e Cà di; stava percorrendo un tratto rettilineo, a quell’ora immerso nel buio, una strada dove sia di giorno che di notte le auto sfrecciano veloci. Una di queste, sabato notte all’altezza del civico 24, nel comune di Castelvetro, l’ha travolto in pieno facendolo sbalzare per aria e poi a terra sull’asfalto.