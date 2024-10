Superguidatv.it - Shaila Gatta e Javier Martinez ancora vicini, effusioni intime al Grande Fratello: comincia la lovestory? (VIDEO)

(Di lunedì 14 ottobre 2024)sembrano pronti a ufficializzare la loro relazione al, concedendosi un momento di inaspettata intimità. Sul web stanno diventando virali le immagini di un tenero e prolungato abbraccio tra la ballerina e il pallavolista, catturato nel cuore della notte nella camera da letto della Casa più famosa d’Italia. Un momento televisivo che l’ex concorrente di Amici ha subito commentato in confidenza con le sue coinquiline, ex volti di Non è la Rai, scatenando una valanga di reazioni contrastanti sui social.2024,si riavvicina aComplice lo zampino del trio di coinquiline ex Non é la Rai, che da tempo la esortano a fare il primo passo verso il corteggiatore(dal quale lei si sente attratta fisicamente)si spinge ad un primo gesto di attenzione intima.