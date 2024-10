Sesso in auto nel parcheggio in centro in pieno giorno: denunciati due turisti francesi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sesso in auto, nel bel mezzo del pomeriggio nel parcheggio di via Bertinelli angolo via Indipendenza, proprio davanti all’ingresso principale del Comune di Como. I due turisti francesi sono stati visti e segnalati da diverse persone. Quando la volante della polizia di stato è intervenuta i due si Quicomo.it - Sesso in auto nel parcheggio in centro in pieno giorno: denunciati due turisti francesi Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)in, nel bel mezzo del pomeriggio neldi via Bertinelli angolo via Indipendenza, proprio davanti all’ingresso principale del Comune di Como. I duesono stati visti e segnalati da diverse persone. Quando la volante della polizia di stato è intervenuta i due si

